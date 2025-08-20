Ankara’nın arzusu tek Libya

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, kardeş kavgasının sonlandırılması, "birleşik ve tek Libya" oluşturulması hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Libya Ulusal Ordusu K.K.K. Korg. Saddam Hafter'in 4 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmesiyle başlayan bu süreç kapsamında, "TCG Kınalıada" korveti de 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus Limanı'nı ziyaret etti. Libya Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Trablus Üs Komutanı ve beraberindeki heyetle görüşmeler gerçekleştirdi. "TCG Kınalıada", Trablus Limanı'ndan ayrılmasının ardından Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait "Shafak" gemisiyle eğitimler de icra etti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli ve yerli savaş gemisi "TCG Kınalıada" bugün de Bingazi Limanı'nı ziyaret edecek. Bu ziyaret, Türkiye'nin tüm Libya'yı kucaklayan, kapsayıcı ve istikrarı teşvik eden politikalarının yeni bir yansıması olarak görülüyor.