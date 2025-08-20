Asi Nehri temiz akacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın hasar gören kanalizasyon altyapısını yeniliyor. Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Proje kapsamında, Defne'den başlayan, Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda atık su tüneli inşa ediliyor. 5.6 metre çapındaki tünel ile mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olarak kayıtlara geçecek. Proje inşasının görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" dedi.

KİRLİLİK BİTİYOR

Projeye ilişkin detayları açıklayan Emlak Konut Altyapı Kontrol Amiri Serhan Hezer, "Tünel iç çapı 4 metre 30 santimetre olup 10 tane şaft bulunmakta. Bu şaftlarda tüm mevcut havzaları toplayacak mikro tüneller ile beraber şaftlara bağlantı yapılacak. Akabinde bu şaft noktaları aynı zamanda yerel idarenin bakım işletme, onarım çalışmaları için güvenli bir iniş çıkış noktaları oluşturacak. Bu tünel ile Hatay'ın yıllardır devam eden Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak" bilgisini paylaştı. Hezer, "Tesis çalışmaya başlayınca kanalizasyon hatları Asi Nehri'ne dökülmeden atık su tüneli içinden kendi doğal eğimiyle ileri biyolojik arıtma tesisine intikal edecek. Temizlenen suların Asi Nehri'ne deşarjı sağlanacak. Böylece ileri biyolojik arıtma tesisinden çıkan arıtılmış sular tarım sulamada da kullanılabilir olacak. 2060 yılı nüfus hesabına göre yaklaşık 1 milyon insana hizmet verecek tesis sayesinde Hatay, tüm çevresel sorunlardan ve kanalizasyon problemlerinden kalıcı bir şekilde kurtulmuş olacak" diye konuştu.