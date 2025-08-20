Bahçeli’den Özel’e sert tepki: Her sözü yalan ve yamuk

Yazılı açıklamasında, Özgür Özel'in, 'siyasi dağınıklığın simge ismine dönüştüğünü' vurgulayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Özgür Özel'in Aydın mitinginde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pervasızca tahrip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"SOYGUN DÜZENİ MEYDANDA"

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk soruşturmalarına da ayrı parantez açan Bahçeli, "CHP'li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir. İBB'yi siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'SISTEM' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır" yorumunu yaptı.

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN"

Devam eden adli süreçlere ilişkin Özel'e tavsiyelerde bulunan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahısların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP'nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir" değerlendirmesinde bulundu.

"HARAM SALTANATI"

Yolsuzluk ve rüşvet müdafaasının, Özgür Özel'e hiçbir şey kazandırmayacağını ifade eden Bahçeli, "CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde aleni şekilde kurulan haram ve hırsızlık saltanatının devlete ve millete karşı açılan şer ve şekavet cephesi olduğu artık inkârı mümkün olmayan bir olgudur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü her Türk vatandaşı için bağlayıcıdır. Buna aykırı tavır, tutum ve eylemsel siyasi hareketler elbette yok hükmündedir" dedi.

"HIRSIZ YOLDAŞLARINA BAK"

Açıklamasının son bölümünde Özgür Özel'e seslenen Bahçeli, "Özgür Özel'e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır" dedi.



'SELAHATTİN YILMAZ' İDDİALARINA TEPKİ

ÖZGÜR Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesine de değinen Bahçeli, "Partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir" ifadelerini kullandı.