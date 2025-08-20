Böcek’ın oğlu gözaltına alındı

Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek tutuklanırken, Zeynep Kerimoğlu yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Muhittin Böcek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alınarak 31 Temmuz'da tutuklandı. Yurtdışındaki oğlu Gökhan Böcek de Avusturya'nın Viyana kentinden uçakla Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alındı. Böcek, daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilmişti ve iki ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor.