Çevre illerden belediyeye ait otobüslerle partili taşıdılar: CHP’den Aydın’da taşımalı miting

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için geldiği Aydın'da çevre illerden otobüslerle getirilen binlerce partiliye rağmen istediği kalabalığı bulamadı. İl başkanlığını ziyaret eden Özel'i az sayıda kişi karşılarken Özel'in suratının asık olması dikkatlerden kaçmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından miting için önceki gün Aydın'a geldi.

Daha önceki pek çok mitinginde olduğu gibi yine CHP'li belediyelerden taşıma yöntemi ile meydanları doldurmaya çalıştılar. Aydın'da miting öncesinde çevre illerden otobüslerle partililerin taşındığı görüldü. Miting öncesinde Aydın'a giriş yapan çok sayıda resmi plakalı otobüs dikkat çekti. CHP yönetiminin, meydanı doldurmakta zorlanacağına yönelik kaygılar üzerine İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve diğer illerden otobüslerle partililerin taşındığı öğrenildi.