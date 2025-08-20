Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KAAN anlaşması çok boyutlu bir ortaklığın ifadesidir

Endonezya'nın bağımsızlığının 80. yıl dönümü ve Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü dolayısıyla Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı.

Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü temasının "Halk için Ortaklık, Yeni Dünya için Ortaklık" olarak belirlendiğini aktaran Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Endonezya-Türkiye ortaklığının diplomasinin ötesinde olduğunu ve ilişkilerin zor zamanlarda güven, insanlık ve dayanışma üzerine kurulduğunu söyledi.

İki ülkenin dört temel alanda ilerleme kaydettiğini aktaran Büyükelçi Purnama, "Savunma alanında, TAIS Shipyards ile fırkateynlerin, TUSAŞ İle KAAN savaş uçaklarının, Roketsan ile füzelerin ve Baykar ile insansız hava araçlarının satın alınması, ortak üretimi ve geliştirilmesi. Yaklaşık 3 trilyon dolar GSYİH ve 360 milyonluk bir ortak pazarla ticaretimiz hâlâ yetersiz kalıyor. Liderlerimiz 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlemişlerdir" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Eroğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme ve genişletme yönündeki ortak hedefin örneği olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayındaki ziyareti sırasında Türkiye ve Endonezya arasında ilk yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda ticaret ve yatırım, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, tarım, enerji ve altyapı gibi alanları öncelikli iş birliği sahaları olarak belirledik. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Nisan ayında yüce meclisimize hitap ederek bizleri onurlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Probowo) dünyanın birçok yerinden politikacıları bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu'na konuşmacı olarak katılımından da büyük bir memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

"KAAN ANLAŞMASI ÇOK BOYUTLU BİR ORTAKLIĞIN İFADESİDİR"

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan askeri ve savunma sanayii iş birliklerinin son yıllarda önemli mesafeler kaydedildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Savunma sanayimizin küresel yetkinliklerini dost Endonezya'yla paylaşmak bizler için sadece bir ticari ilişki değil aynı zamanda stratejik bir sorumluluktur. Geçtiğimiz aylarda savunma sanayi başkanlığımız koordinasyonunda imzalanan KAAN Milli Muharip Uçak Projesi Tedarik Sözleşmesi bu vizyonun en somut, en güçlü tezahürlerinden biridir. KAAN anlaşması yalnızca bir teknoloji transferi değil mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapı gelişimine kadar çok boyutlu bir ortaklığın ifadesidir. Bir diğer önemli adım TAİS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi olmuştur.

MİLGEM Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve modern donanma ihtiyaçlarına cevap veren en gelişmiş savaş gemisi platformlarından biridir. Bu projeyle birlikte denizcilik alanındaki savunma kapasitesi karşılıklı olarak güçlendirilmekte, mavi vatandan Pasifik sularına uzanan kalıcı bir güvenlik köprüsü tesis edilmektedir. Bu iki stratejik sözleşmenin yanı sıra Baykar'ın insansız hava araçları alanında Endonezyalı muhataplarıyla imzaladığı anlaşma ile ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın birçok teknolojik sistem özelinde geliştirdiği iş birlikleri de savunma sanayi ekosistemimizin çeşitliliğini ve geniş kapsamını yansıtmaktadır. Bu çeşitliliğin somut bir yansıması olarak halihazırda TUSAŞ Endonezya'da yerel istihdam sağlayan ve üretim faaliyetleri yürüten bir şirket yapısıyla varlık göstermekte" diye konuştu.

Türkiye ile Endonezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve MİKTA gibi çok taraflı platformlarda güçlü iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu aktaran Yılmaz, Gazze'deki katliamın sonlandırılması ve Filistin halkının meşru taleplerinin takibi konusunda ortak hareket ettiklerini kaydetti.