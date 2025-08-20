Erdoğan, Ahlat’ta şehit yakınları ve gazilerle buluşacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önümüzdeki hafta Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit yakınları ve gazilerin 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması' gerçekleştireceğini açıkladı. Göktaş, Erdoğan'ın şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geleceği bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini kaydetti. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda sunum yapan Göktaş, "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz. Bugün, bu hedef doğrultusunda çocuklarımız için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Çünkü biz, bir daha anneler, babalar evlat acısı yaşamasın istiyoruz. Hiçbir evlat babasız büyümesin, hiçbir eş, acıyla sınanmasın istiyoruz" dedi.