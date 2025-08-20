TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Darüsselam Kudüs Tanıtım Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, Kudüs ve Filistin'in tarihsel ve dini önemine dikkat çekerek, "Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü perde olduğunu belirten Kurtulmuş, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkının onurlu direnişini vurguladı ve bu mücadelenin artık sadece Filistinlilerin değil insanlığın meselesi hâline geldiğini söyledi.