Hiçbir pazarlık ve al-ver yok

BMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4'üncü toplantısında şehit yakınları ve gaziler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz" diyerek Terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin başından itibaren hiçbir pazarlık ve al-ver olmadığını vurgulayarak, içeride ve dışarıda süreci zehirlemeye çalışanlara karşı safların sıklaştırılması gerektiğini söyledi. Şehit yakınları ve gaziler, Mehmetçiğe kurşun sıkmış teröristleri kapsayacak genel af çıkarılmamasını, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmamasını ve anayasa değişikliği yapılmamasını talep etti. Ayrıca terör örgütü yandaşlarının tahrik edici kutlamalarına izin verilmemesini istedi. Toplantıda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Ali isimli gaziye yapılan kornea nakli üzerinden sürecin önemini anlattı. Lokman Aylar ise takma gözünü çıkararak sürece verdikleri desteği ve şehit yakınlarının sözlerinin yalnızca kendilerini bağladığını vurguladı.