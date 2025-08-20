Son dakika! Ekrem İmamoğlu’nun troll ağının yöneticisi Mahir Gün’den çarpıcı itiraflar: Emrah Bağdatlı beni İngiltere’ye çağırdı!

"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI"

2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki troll ağını da ortaya çıkardı. Operasyonlar kapsamında tutuklanan Mahir Gün, ifadesinde firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.