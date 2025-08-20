Son dakika! Ekrem İmamoğlu’nun troll ağının yöneticisi Mahir Gün’den çarpıcı itiraflar: Emrah Bağdatlı beni İngiltere’ye çağırdı!

Son dakika haberi! İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medyadaki troll ağının yöneticilerinden Mahir Gün, Emniyete ve Savcılığa verdiği ifadelerde çarpıcı detaylar anlattı. Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Medya'da çalıştığını söyleyen Gün; sosyal medya platformu X'te yer alan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul etti.
"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI"
2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki troll ağını da ortaya çıkardı. Operasyonlar kapsamında tutuklanan Mahir Gün, ifadesinde firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
"HERKES KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"
Mahir Gün, Emniyete şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Soruşturma detayları şekillendikçe burada bir sistemin kurulduğunu anlamıştım. Emrah Bağdatlı ile soruşturma başladıktan sonra Telegram'dan konuşuyorduk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor."
Mahir Gün
"5 YIL BOYUNCA İBB'NİN RESMİ HESAPLARINI YÖNETTİM"
Savcılığa da ifade veren Mahir Gün, Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya isimli şirketinde çalıştığını anlattı. Mahir Gün'ün ifadesi şu şekilde: "Ben emniyet ifademde benim kullanımımda olan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' isimli X hesaplarının bana ait olduğunu kabul etmiştim. Ben 2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettim. Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım."
"BENİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ, HOBİ OLSUN DİYE YAPTIM"
Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını öne sürdü.
"Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır." diyen Gün, ifadesinde "Ben hiç kimseyi kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hiçbir grubu hedef olarak göstermedim." dedi.