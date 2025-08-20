Özel, 3’üncü sınıf siyaset yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da gerçekleştirilen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, kullanılan sözlerin siyaset alanı dışına çıktığını kaydetti. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SÖZLERİ HEZEYAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

ASIL ACZİYET PARTİSİNDE

Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. Siyasi acziyet Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.