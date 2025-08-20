Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, "Bana ve namusuma laf etti" dedi. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan ve rozeti 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini belirterek, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı" dedi.