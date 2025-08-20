Ticari araçlara kamera zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğunu yeniden düzenledi. Yönetmelik ile okul servis araçları, taksi ve taksi dolmuşlar, personel servis araçları, belediye ve özel toplu taşıma otobüsleri, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, belediye ve özel toplu taşıma otobüsleri bu zorunluluk kapsamına alındı. Binek otomobiller ise bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Yani özel araç sahipleri bu zorunluluktan etkilenmeyecek.

GEÇİŞ KADEMELİ OLACAK

Düzenleme araçların model yılına göre kademeli olarak uygulanacak. 2023-2025 model araçlar 1 Ocak 2026'dan itibaren sonraki ilk muayenede, 2018-2022 model araçlar 1 Ocak 2027'den sonraki ilk muayenede ve 2017 ile daha eski model araçlar 1 Ocak 2028'den itibaren sonraki ilk muayenede yükümlülüklere uymak zorunda olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile yeni tescil edilen araçlarda bu donanımların bulundurulması ise zorunlu hale geldi. Yani trafiğe yeni tescil olacak araçların bu donanımlara sahip olarak trafiğe çıkmaları gerekecek. Mevcut araçlar için ise belirtilen tarihlerde kademeli olarak uygulanacak.

YOLCU GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Bu düzenlemelerle birlikte, yolcu taşıma araçlarında güvenlik standartları önemli ölçüde artırılmış olacak. Hem araç içi hem de dışındaki güvenliğin sağlanması amacıyla konum takibi, kamera kayıtları ve acil durum önlemleri etkin şekilde uygulanacak. Yolcuların daha güvenli bir seyahat deneyimi yaşaması hedeflenirken, araçların izlenebilirliği sayesinde olası kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

KIRMIZI RENKTE OLACAK

Acil durumlarda hızlı müdahaleyi sağlamak için araçlara konulacak acil durum butonları en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. Servis tipi araçlarda önce ve arkada iki buton olacağı gibi, otobüs tipi araçlarda ise şoför kabininde bir buton ayrıca her 4 metrede bir ek buton yerleştirilecek. Ayrıca araç takip sistemi ile araçlardan toplanan konum verileri, maksimum 10 saniyede bir güncellenecek ve belirlenen merkezde depolanacak. Ayrıca, internet bağlantısının kesilmesi durumunda sistem, en az 3 bin konum verisini hafızasında tutarak bağlantı yeniden sağlandığında bu bilgileri merkeze aktarabilecek. Bu sayede araçların izlenebilirliği ve güvenliği artırılmış olacak.



OKUL SERVİSLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

RESMÎ Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kreş, bakımevi ve çocuk kulüpleri de "okul" kapsamına alındı. Servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilecek, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı zorunlu hale geldi. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servis aracı olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027'den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.