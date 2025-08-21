Açık bir provokasyon

Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti'nin Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yeni bir provokasyona imza attı. Arslan, sosyal medya hesabından "DEM Parti'nin istekleri" diyerek içinde özerklikten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine vali atanmasına kadar gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan iddiaların yer aldığı bir liste yayınladı. Arslan'ın iddialarına sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" mesajı verdi. DEM Parti ise "Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır" açıklaması yaptı. ANKARA