Bakan Yumaklı: fındıktaki zirai dondan kaynaklı zarar için 2,3 milyar lira tazminat ödenecek

Konuralp Bölgesi'ndeki Beçi Yörükler köyünde düzenlenen "Fındık Hasadı Şenliği"nde konuşan Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak tarımın, ormanın, suyun ve gıdanın olduğu her yerde olduklarını söyledi.

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, hedeflerinin hangi ürün olursa olsun verimli, kaliteli, sürdürülebilir, kayıtlı, sektörün yatırım aldığı üretim sistematiğini güçlendirerek devam ettirmek olduğunu, buna "üretimin ve üreticinin yüzyılı" dediklerini kaydetti.

Bunu sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin güçlü olduğu her noktayı maalesef çok farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen, anlam veremedikleri bir anlayışın da bulunduğunu dile getirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 7 ülke arasında olduğunu aktararak, bunun mimarının üreticiler olduğunu ifade etti.

Su konusunun, bütün ülkelerin önem itibarıyla, hayatın devamlılığı itibarıyla birinci sıraya koyduğu bir husus olduğuna işaret eden Yumaklı, "İşte biz de tam bu noktada, suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdik ve 2024 yılından itibaren uygulamaya başladık. Sadece üretimi planlıyoruz demedik. Bütün destek sistemlerimizi, bütün kredi sistemlerimizi, bütün hibe sistemlerimizi, dönemsellik itibarıyla önem arz eden bütün hususları buna hasrettik ve ilk defa tarımsal destekler üretimin sonrasında değil, 3 yıl öncesinden açıklandı." diye konuştu.