Bolu’da orman yangını

Bolu'nun Mengen- Devrek karayolunun Kaymakcuma mevkiinde, dün orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgâr nedeniyle büyüyen yangına hızla müdahale etti.

Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesi sonucu dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.