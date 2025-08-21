Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu! Kaçırılma anı kamerada: Suçlarını itiraf ettiler

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILMIŞTI

18 Haziran 2025'te sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerin yayınlanmasının ardından 20 Haziran'da polise teslim olan Cebrail K. ile 2 yeğeni ifadelerinde, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu belirterek "Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı geri isteyince bize küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik" cümlelerini kullandı. Şüpheliler, haklarında kimsenin şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.