Demiryolu projesi Zengezur’u canlandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin yarın atılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini perçinleyeceğini söyledi. Proje için 2.4 milyar euroluk dış finansman sağlandığını hatırlatan Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demiryolu'nu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak" açıklamasında bulundu.

TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Temel atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak" dedi. ANKARA