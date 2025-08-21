İyi Parti teşkilatında ‘Terörsüz Türkiye’ istifası

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin, Yeşilli ilçe yöneticileri ve teşkilatı ile birlikte, partilerinden topluca istifa ettiklerini duyurdu. Kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alındığını belirten Akar, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde, toplumsal barış ve kardeşlik ortamının sağlanmasına katkı sunmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Akar, İyi Parti'nin TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu gibi önemli süreçlere katkı sunmamasını eleştirerek, "Bu duruş halkın talepleriyle çelişiyor. İyi Parti'nin barış sürecine karşı tutumu, bizi halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bıraktı" dedi. Akar, "Bu topraklarda artık hiçbir ferdin kanı akmamalı, hiçbir evlat annesiz, hiçbir anne evlatsız kalmamalıdır. Bunun için makamlar, unvanlar, görevler feda edilir; yeter ki Türkiye'ye kalıcı barış, adalet ve huzur hâkim olsun" diye konuştu.