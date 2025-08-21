Narin bir yıl önce bugün öldürüldü: İki ayrı davada 19 kişi ceza aldı

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti soruşturmasının tamamlanmasının ardından yapılan 2 ayrı yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'iştirak halinde öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Narin'i dere yatağına gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4,6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in akrabaları ile komşularının da aralarında olduğu 15 kişi de, yapılan yargılama sonucunda, suçu gizleme ve delilleri karartma suçundan çeşitli oranlarda hapis cezaları aldı.

DOSYA YARGITAYDA

Diyarbakır'da yapılan yargılamalarda, 19 kişi ceza almasına rağmen Narin'i kim neden öldürdü sorusu ise, bir türlü cevap bulmadı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonrası hazırlanan 1050 sayfalık gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, dosyayı onaylayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yargıtay geçtiğimiz günlerde ise, dosyanın onanması için Yargıtay 1'inci Ceza Dairesine tebligat yazmıştı.