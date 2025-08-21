Haberler Gündem Haberleri Narin bir yıl önce bugün öldürüldü: İki ayrı davada 19 kişi ceza aldı
Giriş Tarihi: 21.8.2025 09:09

Narin bir yıl önce bugün öldürüldü: İki ayrı davada 19 kişi ceza aldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. Geçen yıl 21 Ağustos günü kuzenleriyle birlikte kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan Narin’in, 19 gün sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Evinden 1,5 kilometre mesafede yer alan Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin için ailesi bugün mevlit etkinliği düzenliyor. Güran ailesi, cinayet ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama da yaparak, adalet nöbeti başlatacak.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin bir yıl önce bugün öldürüldü: İki ayrı davada 19 kişi ceza aldı

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti soruşturmasının tamamlanmasının ardından yapılan 2 ayrı yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'iştirak halinde öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Narin'i dere yatağına gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4,6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in akrabaları ile komşularının da aralarında olduğu 15 kişi de, yapılan yargılama sonucunda, suçu gizleme ve delilleri karartma suçundan çeşitli oranlarda hapis cezaları aldı.

DOSYA YARGITAYDA

Diyarbakır'da yapılan yargılamalarda, 19 kişi ceza almasına rağmen Narin'i kim neden öldürdü sorusu ise, bir türlü cevap bulmadı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonrası hazırlanan 1050 sayfalık gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, dosyayı onaylayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yargıtay geçtiğimiz günlerde ise, dosyanın onanması için Yargıtay 1'inci Ceza Dairesine tebligat yazmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Narin bir yıl önce bugün öldürüldü: İki ayrı davada 19 kişi ceza aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz