Son dakika! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü! "İsrail'in pervasızlığı dizginlenmeli"

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.