TBMM Başkanı Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu: Süreci zehirlemek isteyen gruplar var

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 5'inci kez toplandı. Toplantıya katılan Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri "Anneler ağlamasın. Gencecik evlatlarımızı değil, silahları toprağa gömelim. Tülbentlerimiz kadar beyaz bir sayfa açılsın" çağrısı yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan toplantıya, Cumartesi Anneleri ve Barış Annelerinin yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri katıldı.

'HEPİMİZİN ORTAK ACISI'

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki; Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu süreçte yaşadıkları acılar, aslında hepimizin ortak acılarıdır. Bu acıları yarıştırmak veya birini diğerinin önüne geçirmek gibi herhangi bir tavrın içerisinde olmamak gerektiği kanaatindeyim. Esas mesele geçmişte yaşadıklarımızı karıştırmak, kurcalamak ve bunlar üzerine yeni tartışmalar ortaya koymak değildir. Tam tersine geçmişte yaşadıklarımızı yeniden yaşamamak için siyaset kurumu olarak tedbirlerimizi almak ve yolumuza esenlik, huzur içerisinde ve tıpkı komisyonumuzun adında yer aldığı gibi kardeşlik ve demokrasi içerisinde yürümektir. Amacımız bütün bu görüşmelerle birlikte geçmişin tartışmalarını tekrar etmek değildir. Ortak geleceği kurabilmek için kararlılığımızı artırmaktır" dedi.

'PROVOKATÖRLÜK'

Geçmişte yaşanan acıların bugüne taşınmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir başka mesele ise şudur; bu sürecin bir an evvel 86 milyonun faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi sayıca çok az olsalar da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların varlığını da biliyoruz. Komisyonun kurulmasından önce gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında ve hiçbir şekilde paylaşılmamış bazı konuları, hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür" ifadelerini kullandı.

BEYAZ BİR SAYFA

Cumartesi Anneleri adına toplantıya katılan Besna Tosun konuşmasını ağlayarak yaptı. Bu sırada bazı komisyon üyesi milletvekillerinin de gözlerinin dolduğu görüldü. Barış Anneleri ise "Tülbentimiz kadar bembeyaz bir sayfa açılmasını istiyoruz. Gencecik evlatlarımızı değil, silahları toprağa gömelim" mesajı verdi.