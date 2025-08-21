Terörsüz Türkiye tüm annelerin hayali

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, SABAH'a konuştu. Komisyon, önceki günkü toplantıda Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıldır evlat nöbeti tutan 'Diyarbakır Anneleri'ni dinledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kurdukları çadırda dağa götürülen çocuklarını kurtarmak amacıyla eylem yapan anneler, komisyonda başlatılan yeni sürece ilişkin görüşlerini açıkladı.

'SİLAH BIRAKMAK YETMEZ'

Komisyona katılan annelerden Ayşegül Biçer, konuşmasının başında, "Başta şehit anneleri olmak üzere evladını toprağa vermiş tüm annelerin elinden öpüyoruz" dedi. Biçer, "Silah bırakmak yetmez, gençlerin ailelerine dönmesine izin verilmesi gerekir. Kürt annelerinin kandırılarak götürülen evlatları geri döndürülmeli" dedi. Komisyona seslenerek "Diyarbakır'a çadırımıza gelip bir bardak çay için. Annelerin gözlerine bakın. Size çok şey anlatır" diyen Biçer "Süreçte önceliğin Diyarbakır Annelerinin evlatlarına verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Anne Ayşegül Biçer, komisyon toplantısının ardından SABAH'a değerlendirmede bulundu. Aylarca verdiği mücadele sonucu oğlunu PKK'dan kurtaran Biçer, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silahları bırakıp kendini feshetmesinin ardından Meclis çatısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında kurulan komisyonu anneler olarak önemsediklerine ve önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

'MÜCADELE ETTİK'

Terörsüz Türkiye'nin en büyük hayallerinin olduğunu belirten Ayşegül Biçer, eyleme ilk başladıklarından bugüne kadar terörsüz bir Türkiye'yi hep dile getirdiklerini ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi. Bu nedenle Diyarbakır annelerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sürece destek verdiğini ve arkasında durduğunu vurgulayan anne Biçer, "Büyük hayalimizin gerçekleşmesi için süreci başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Ayrıca bu sürecin mimarlarından olan Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim tek isteğimiz, artık bu topraklarda insanların ölmemesidir. Ne şehit cenazesi istiyoruz ne de dağdaki gençlerin ölmesini. Hiç kimse ölmesin, kardeşçe sonsuza kadar huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu komisyonun da bunlara vesile olacağına olan inancımız tamdır. Anneler artık bir hiç uğruna çocuklarının dağlarda ölmesini istemiyor. Bu önemli tarihi süreçte çocuklarının evlerine dönmesini umutla bekliyor. Süreçten umutluyuz" diye konuştu.

AİLELERDEN KOMİSYONA 'UMUDUMUZ SİZSİNİZ' MESAJI

❱ Komisyon ikinci oturumunda konuşan Diyarbakır annelerinden Bedriye Uslu, "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den razı olsun. Bundan sonra hiçbir annenin yüreği acımasın. Şehit annelerine minnettarım, kalbimle selamlıyorum. Oğlum için geldim. Umudunuz önce Allah'ımız, sonra devletimizdir" dedi. ❱ Diyarbakır anneleri eyleminde yer alan Süleyman Aydın ise, "Oğlum Özkan 15 yaşında kaçırıldı. 10 yıldır terör örgütü bataklığının elinde. PKK'nın silah bırakmasını, evlatlarımızın dönmesini istiyoruz. (Komisyona) Umudunuz sizsiniz" dedi. Zübeyde YALÇIN / SABAH