Tutuklu işadamının şirketlerine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından verdiği önemli bilgiler sonrasında kendisine ait olan 3 şirkete el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrasında inceleme yapan Sulh Ceza Hâkimliği, Sarp Yalçınkaya'ya ait Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bayraklı Şubesi, Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Menderes Şubesi ve Yalçınkayalar Global Enerji ve Akaryakıt Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret AŞ'ye el konularak TMSF'ye devredilmesine karar verdi.