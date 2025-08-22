Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İsrail’in dizginlenmesi şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Fransız tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini de kaydeden Erdoğan, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu kaydetti. Bu arada Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: "Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, ifade ettim. Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron'la savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık."