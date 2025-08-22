Suriye’de istikrar için tek ordu, tek devlet vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi konusunda, öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerektiğini söyledi. MSB basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaynaklar şunları söyledi: Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye devam ediyor. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.