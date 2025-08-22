Trabzon’un İstiklal Madalyası gururu

Trabzon, 1924 yılında Kayıkçılar Loncası adına verilen İstiklal Madalyası'na 101 yıl sonra kavuştu. Madalya, TBMM'de düzenlenen törenle Trabzon'a takdim edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş törende bir konuşma yaptı. Siyonizmin Ortadoğu'yu "cehennem çukuruna" döndürdüğünü belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılını işgal eden, Türkiye'nin ayaklarına bir pranga olarak vurulan terörün sona erdirilmesi, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması için büyük bir çaba içindeyiz" dedi.

Süreçte terör örgütü ile pazarlık "yapılmadığını ve yapılmayacağını" vurgulayan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Trabzon'un evladı Eren Bülbül'ün hak, hukukuna hiçbir söze fırsat verilmeyecektir" diye konuştu. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

BİRLİK VURGUSU

"İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ama 'Türkiye bir daha terör belası ile uğraşmayacak, elin oğlu, bu ülkenin evlatlarına karşı sinsi planlar içinde olamayacak' bunun için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu milletin evlatları bir daha şehit olmayacak, ölmeyecek... Biz bir ve beraber oldukça ülkenin sırtını yere getirecek güç yoktur." Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu törende, "Bu madalya tüm milletimizin bağımsızlık yolunda ortaya koyduğu irade, cesaret, fedakârlığın sembolüdür. Geçmişten aldığımız ilhamla Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz bölge ve küresel arenada saygın ve örnek alınan devlet konumuna ulaştı" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için aynı kararlılıkla gayret gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla yürürken savunmadan güvenliğe, ekonomiye, ulaştırmadan teknolojiye kadar her alanda büyük yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu. ANKARA