Türk Kızılay’dan Gazze’ye günlük sıcak yemek

TÜRK Kızılay, açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdürerek sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor. Her gün Filistin Kızılayı işbirliğiyle Gazze genelinde 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkânlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi'ne 600 kişilik yemek ulaştırarak, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor. Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını sürdürüyor.