Afyonkarahisar’da CHP delege seçimi krize dönüştü

İddiaya göre, mevcut Merkez İlçe Başkanı ve yeniden aday olan Av. Büşra Dişçioğlu, seçim sırasında bazı partililerin fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi. Yaşanan olayların ardından Dişçioğlu'nun gelişmeleri CHP Genel Merkezi'ne rapor ettiği öğrenildi.

KIRMIZI, MOR VE MAVİ LİSTE YARIŞI

Seçimde üç farklı liste yarışıyordu:

Kırmızı liste: Av. Umut Kılıç

Mor liste: Av. Büşra Dişçioğlu

Mavi liste: Murat Albayrak

400'ü aşkın delegenin yaklaşık 130'unun belirleneceği seçim, CHP Merkez İlçe Başkanlığı için kritik bir viraj olarak görülüyordu.

SEÇİM İPTALİ VE KAVGA

Yaşanan gerginliklerin ardından mevcut başkan Büşra Dişçioğlu, Genel Merkez'den gelen yazıyı okuyarak seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Bu açıklama salonda tansiyonu daha da artırdı. Karara tepki gösteren bazı partililer arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Parti binası önünde arbede yaşanırken, güvenlik güçleri devreye girdi.

"SANDIKLAR KARIŞTIRILDI"

Seçimin iptaline gerekçe olarak bazı delegelerin farklı sandıklarda oy kullanarak seçim düzenini bozması gösterildi. Olayların ardından adaylar parti binasında bir araya gelerek görüşmelere başladı. Edinilen bilgilere göre CHP Afyonkarahisar'da Cumartesi ve Pazar günleri yapılması planlanan delege seçimleri iptal edildi. Ancak Pazartesi günü başlayacak delege seçim takviminin aynen devam edeceği bildirildi.