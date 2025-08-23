Bakan Tunç açıkladı! Trafikte yol kesene hapis cezası!

'CAYDIRICI YAPTIRIMLAR BELİRLENMEKTEDİR'

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin, 10'uncu Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini belirterek, "Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11'inci Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir. Buna göre; trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.