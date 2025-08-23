Başarılı 350 genç ‘Zafer Yolculuğu’nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin TCG Anadolu gemisiyle çıktığı "Zafer Yolculuğu" hakkında paylaşım yaptı. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda.

Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

Başkan Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığını tebrik etti. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla, TCG Anadolu gemisi, alanlarında üstün başarı gösteren 350 gencin katılımıyla Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"na çıktı.