Çeşme'nin içme suyu sorununu DSİ çözdü
Giriş Tarihi: 23.8.2025

TÜRKİYE'NİN dört bir yanında hizmete aldığı içme suyu tesisleriyle yıllık 5.4 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyunu vatandaşların hizmetine sunan DSİ, CHP yönetimindeki Çeşme Belediyesi'nin de sorununu çözdü. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan içme suyu sorunu; DSİ tarafından hayata geçirilen ve iki baraj, üç su deposu, bir adet konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi ve 33 bin 688 metrelik isale hattını içeren proje ile çözüme kavuşturuldu. Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesi için 1.7 milyar TL yatırım yapıldı.
