İtirafçılar Aktaş ve Yıldız’ın ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve terör soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Savcılık tarafından Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve işadamı Adem Soytekin ev hapsi kararının devam ettiği aktarıldı.