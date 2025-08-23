Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi! "ıslah olmaz muhteris..."

Açıklamalarının devamında ise şöyle dedi:

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.