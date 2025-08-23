Özel’in saldırganlığı, suçunu bastırma çabasından

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını örtmek için iktidarı ve adalet sistemini suçladığını belirterek, "Hakikatlerin saklanması şöyle dursun, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet, iltimas suçlarının yaygın bir şekilde işlendiği algısı giderek güç kazanmıştır. Daha bu hususta açılan davalar sonuçlanmadan, kişi ve eylemlerin örümcek ağı gibi birbirine bağlandığı, çeteleşmenin yerleştiği düşüncesi kamuoyunu sarmıştır. Özgür Özel; kuyruklu yalan, çamur sıçratma, iftira atma, hakikatleri saptırma yöntemleri tutmayınca yeni bir taktik denemesine girişmiştir. Özel'in yeni taktiğ siyasi rakiplerine kıtır atma ve seçmeni oltalama yöntemi oldu. CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir mesele, bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır" ifadelerine yer verdi.