Şanlı zafere coşkulu kutlama

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda düzenlenen kutlamalarla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başlayan açılışta, Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zafer'nin bir savaşın galibiyeti değil, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da İsrail'in kadın ve çocuk demeden yaptığı soykırıma değinerek, "954 yıl önce Malazgirt'te başlayan etnik kökenine bakmaksızın, ırkına bakmaksızın bu memleketin mayasını yoğurmak için, bu memleketin kaderini birleştirmek için bir araya gelmiş insanların burada göstermiş olduğu o muhteşem mücadeleyi günümüze taşımak için bu etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

ANADOLU YURT OLDU

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Ahlat'ın zafer kapısı olduğunu vurguladı. Ahlat Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin yaptığı zeybek ve motor gösterisi yoğun ilgi gördü.