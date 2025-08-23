Son Dakika | Firari Emrah Bağdatlı hakkında çarpıcı itiraf! ‘Telefonunu ve bilgisayarını temizle’ talimatı

'TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI TEMİZLE'

Dörtyol, "Kamuoyunda İBB operasyonu olarak adlandırılan operasyon öncesi 28 Şubat 2025 tarihinde Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bu görüşmede Bağdatlı bana tüm telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi. 9 Mart'ta Özge Bağdatlı ile Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir kafede görüştük.