Tarım bakanlığı harekete geçti

TARIM ve Orman Bakanlığı, küresel iklim değişikliğinden etkilenen ve Türkiye'nin alan bakımından en büyük üçüncü, tatlı su kaynağı olarak ise en büyük gölü olan Beyşehir Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kuraklık riskine karşı "Beyşehir Gölü Su Eylem Planı" hazırlamaya başladı. Bakanlık, Beyşehir Gölü için gölün ekolojik, tarımsal ve sosyoekonomik geleceğini korumaya yönelik bilimsel ve teknik altlığa sahip modelleme çalışmaları yürütüyor. Gelecek dönem projeksiyonları hazırlanarak ilgili sektörlerde uygulanacak tedbirler ortaya konuyor. Bakanlık, gölde maksimum su kotu teyidi, Beyşehir Çayı'nın akış ve dağıtım kontrolü, kıyı kenar çizgisi ve güncellenmiş havza sınırı çalışmalarını yürüterek gölün farklı beş noktasında yerinde inceleme gerçekleştirdi. Hazırlanan planda şu önlemlerin alınması hedefleniyor:Sulama sistemlerinin modernizasyonu.Yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması.Havzalar arası su transferleri.İçme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması.Kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesi.Su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması.