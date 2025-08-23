Tek sorumlu İzmir Büyükşehir

İZMİR'de yaşanan su krizi had safhaya ulaşırken, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, yaşanan su krizinin sorumlusunun CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı. Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan su verilmemesi için hiçbir engel olmadığını belirten Yıldız, "DSİ geçtiğimiz hafta İZSU hatlarına suyu verdi. Peki İZSU bu hatların dezenfekte edilmesi için su almaya başlamadı mı? Başladı. Çeşme'nin suyu hazırdır. Tüm bu gerçekler ortadayken hâlâ suyu vermeyip, "Hükümet üzerine düşeni yapmıyor" tarzı altı boş, bilgiden uzak açıklamalar yapan CHP'li isimlerin konuyu daha iyi öğrenmeleri için İzmir Büyükşehir'e sormaları gerekir" dedi.