Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı
Giriş Tarihi: 24.8.2025 15:17 Son Güncelleme: 24.8.2025 15:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı

Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde;

Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde "terör devletçikleri" kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların "adreslerini" ve "araçlarını" net bir şekilde teşhis ettik.

Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini "bir gece ansızın gelebiliriz" diye ifade etti. Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, "bir gece ansızın" Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki "emperyalist adresler"e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sözkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz