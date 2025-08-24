Devlet yeni bir Dereli inşa etti

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Afet sonrası devletin adeta yeniden inşa ettiği Dereli'de halk, afette yaşadıklarını ve devletin hızla yaraları sarmasını unutamıyor. Afetin 5. yıldönümünde SABAH'a konuşan vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Devletimiz ilçemizi modern bir şekilde yeniden inşa etti. Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde verdiği tüm sözleri yerine getirdi" dedi. Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 bina yıkılmış, 361 yapı hasar görmüştü. Sonrasında devlet hemen harekete geçti. Yeni Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalet Sarayı yapıldı. Aksu Deresi'nin yatağı genişletildi. Taşkını önleyen duvarlar ve yeni köprüler yapıldı. Devlet yaşanan felaketin ilk anından itibaren vatandaşının yanında olurken, bir yıl gibi bir sürede inşa edilen 216 konut ve 82 işyeri hak sahiplerine teslim edildi.

'DEVLETİMİZ YALNIZ BIRAKMADI'

İlçede esnaflık yapan Osman Kahraman (51), "5 yıl önce yaşadığımız büyük felaketten sonra ilçemiz kalmadı diye düşünmüştüm. Felaketin ardından devletimiz burada hep yanımızda oldu. Bir yıl içerisinde yeni evlerimizi ve işyerlerimizi inşa etti ve bize teslim etti. Yaralarımızı sardı. Sonra doğalgaz geldi. Bu vesileyle felaketin ardından başka yerlere giden vatandaşlarımız ilçemize dönüş yapmaya başladı. Bizleri bir an bile yalnız bırakmayan, yaralarımızı sarıp yaşadığımız ilçemizi modern bir ilçe olarak inşa eden devletimizden Allah razı olsun" dedi.

'BÜYÜK BİR FELAKETTİ'

Esnaf İbrahim Hamurcuoğlu (43) ise, "Giresun'da bu kadar büyük bir felaket yasamamıştık. Bir gün sonra devletimiz burada oldu. Cumhurbaşkanımız buraya geldi, inceleme yaptı. Devletimiz, ilçemizi yeniden inşa etti. Selden etkilenen herkes yeni ve modern evlerine, işyerlerine kavuştu" diye konuştu.