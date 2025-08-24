Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan İstanbul Boğaz'ındaki geçit törenine ilişkin paylaşım: Milletimizin istiklal ruhunun birer timsali
Giriş Tarihi: 24.8.2025 18:49 Son Güncelleme: 24.8.2025 18:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşım yaptı. "Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik." diyen Emine Erdoğan, TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimizin, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali olduğunu ifade etti.

AA Gündem
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında olduğu filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

"MİLLETİMİZİN İSTİKLAL RUHUNUN BİRER TİMSALİ"

Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali.

Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

