İletişim Başkanı Duran’dan İstanbul Boğazı’ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran açıklamasında, "Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreni, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin istiklâl ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

"GURURUMUZU ARTIRAN BİR SEMBOL OLMUŞTUR"

Duran, donanmanın görkemli geçişinin Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Açıklamasında Savarona'ya da değinen Duran, "Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur" dedi.

"ZAFER HAFTAMIZ ŞİMDİDEN KUTLU OLSUN"

Duran, Türkiye'nin güçlü yarınlara yürüyüşünün gençliğin sahip olduğu ilham ve vizyonla daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun" ifadesini kullandı.