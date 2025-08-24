Kayseri’de FETÖ’cü firari iki polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 eski polis memuru, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada firari FETÖ'cü eski 2 polisin saklandıkları ev tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan baskınlarda haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (52) yakalandı. Meslekten ihraç edilen 2 polis emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.