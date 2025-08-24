Malazgirt’te bin yıllık kardeşlik buluşması

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü Ahlat ve Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Savaşın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte terörsüz Türkiye süreci ve "bin yıllık kardeşlik" ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te bir araya gelecek.

50 ÇADIR KURULDU

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor. Programlar kapsamında 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler ilgi gösteriyor. Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaşan katılımcılar, ata sporu olan cirit oyununu, güreş müsabakalarını büyük ilgiyle izledi. Halk oyunları ile motosikletli jandarma ve polis ekiplerinin parkur gösterilerinin yanı sıra çocuklar da geleneksel oyunlarla eğlendi.