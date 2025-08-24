Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ne yoğun ilgiyle takip edildi: Ülkemizin gururlarını izlemeye geldik

"BEN DE BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA YAŞIYORUM"

Babasıyla gemileri izlemeye gelen Elif Aksoy, "Şu an arkamda gemi geçiyor ve çok heyecanlıyım. Babamla mutlu bir anımız oluyor. Ben de böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Gururluyuz" dedi.