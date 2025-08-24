Mülkiye müfettişleri Köseler’in yalanını ifşa ettiyalanını

Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Başkan Alaattin Köseler, seçim sonrası belediye binasına eski başkan Murat Aydın döneminden 3 milyar TL borç kaldığını iddia eden pankart astırdı. Aydın, iddiayı dava ile soruşturdu. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Köseler ve ekibinin gerçekleşmemiş giderleri ve sorumluluğu kendilerinde olmayan borçları belediye borcu gibi gösterdiğini tespit etti. Raporda, pankartın gerçek dışı olduğu, borçların olduğundan fazla gösterildiği ve Aydın'a kişisel mağduriyet yarattığı belirtildi. Herhangi bir mahkeme ilanına ve muhasebe kaydına dayanmayan bu uygulamanın sorumluluğu Köseler'e atfedildi.