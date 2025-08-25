AK Parti ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için sahada

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşlara iyi anlatılması için başta Diyarbakır olmak üzere bölgede sahaya iniyor.Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Kayapınar'da mahalle temsilcileriyle geniş kapsamlı toplantı yapıldı. Aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan Samsun Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Ersan Aksu, İl Başkanı Ömer İler, Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile parti mensuplarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye Süreci oldu.Türkiye'nin yarım asırdır terörden çok çektiğini, toplumun tüm kesimlerinin bunun için bedel ödediğini dile getiren Aksu, bu sorunun çözümü için cumhuriyet tarihindeki en büyük adım ve hamlelerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle AK Parti iktidarında atıldığını anımsattı. AK Parti İl Başkanı Ömer İler, bu sürecin mimarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna atıfta bulunarak tüm teşkilat mensuplarından bunu sahada heyecanlı bir şekilde anlatmalarını arzuladıklarını söyledi. Ülkenin ve bölgenin geçmişte yaşadığı acıları anlatan Ömer İler, artık bu acıların yerini huzur, refah ve kalkınmaya bırakmak için bu mücadelenin verildiğini aktardı.