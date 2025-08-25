Alparslan’ın torunları Malazgirt’te otağı kurdu

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü, Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlanıyor. Tarih, kültür ve sporu bir araya getiren etkinliklere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ahlat'ta üçüncü gününde devam eden etkinliklerde atlı cirit nefes keserken, çocuk oyunları alanında şişme parkurlar, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, langırt, mini golf, halat çekme ve akıl-zeka oyunlarıyla minikler doyasıya eğleniyor.

Oba alanında kurulan han çadırı ve 50 tematik çadırda yöresel lezzetler, halk oyunları gösterileri ve konserler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı program "Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bu yıl daha yoğun bir katılım var. Ahlat şenlikleri, bin yıllık kardeşliğimizin adeta simgesi. Burası, ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her yerden gelen vatandaşlarımızın kaynaştığı, kültürel alışveriş içinde bulunduğu çok güzel bir etkinlik alanı. İç cephemizin tahkim edilmesi açısından bu güzel kardeşlik ve huzur ortamı çok önemli" dedi.

