Başkan Erdoğan Ahlat’ta öğrencileri kabul etti! Gençlerle sohbet etti

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de olduğu kabulde, Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
"MAZİDEN ATİYE" PROGRAMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirne'de yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.